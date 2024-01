(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé lundi qu'elle avait placé avec succès une nouvelle obligation subordonnée Tier 2 à 10,25 ans - échéance avril 2034 - avec une option d'achat jusqu'en avril 2029, pour un montant total de 300 millions d'euros.

L'obligation a suscité une demande large et diversifiée sur le marché, ce qui a permis de réviser le rendement initialement annoncé - 305 points de base au-dessus du mid-swap - à 275 points de base.

Au cours du placement, des ordres supérieurs à 1,5 milliard d'EUR ont été enregistrés, soit plus de cinq fois l'objectif de 300 millions d'EUR.

La nouvelle obligation, qui représente la première émission de Mediobanca sous forme dématérialisée et centralisée auprès de Montetitoli destinée aux investisseurs institutionnels, garantira un coupon de 5,25 % et permettra, avec l'émission de l'obligation senior non préférée en septembre 2023, de réaliser 50 % du plan d'émission d'instruments de capital - stratégie de capital dette - prévu par le plan stratégique à l'horizon 2026 " One Brand One Culture ".

"Avec cette émission, Mediobanca consolide sa position parmi les banques italiennes en termes d'efficacité dans la fixation du prix des instruments obligataires, confirmant également la confiance des investisseurs dans le nouveau plan triennal ", a déclaré la banque.

La distribution de l'obligation a vu la participation des principaux investisseurs institutionnels étrangers à hauteur de plus de 70 %, avec des ordres provenant du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse à hauteur de 40 %, et des Italiens avec des ordres s'élevant à 28 %.

"La performance de l'émission confirme une fois de plus l'appréciation des investisseurs et la capacité de Mediobanca à diversifier ses sources de financement.

L'action Mediobanca a clôturé lundi en baisse de 0,1 % à 11,27 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.