(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé mercredi que la liste du conseil d'administration pour le renouvellement du conseil a été approuvée, proposant la réélection de la moitié du conseil actuel.

Alberto Nagel, l'actuel leader de l'équipe de direction de la banque, en fait partie, ainsi que Renato Pagliaro et Francesco Saverio Vinci, tandis que les autres sont des administrateurs indépendants : Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi, Maxiimo Ibarra, Simonetta Iarlori, Mimi Kung et Stefano Parisse.

"Pour plus de la moitié, la liste est composée d'administrateurs sortants afin d'assurer la stabilité et l'efficacité de la gestion de la société, en particulier pour la mise en œuvre du plan 2023-2026 approuvé en mai dernier, et de l'activité des comités endoconsiliaires", a déclaré la banque.

En outre, le conseil a approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice au 30 juin 2023, qui coïncide avec ce qui a été rendu public le 27 juillet dernier : un bénéfice net de 1,03 milliard d'euros contre 907 millions d'euros pour l'exercice 2021-22 pour le groupe et 606,5 millions d'euros pour la société mère Mediobanca contre 513,1 millions d'euros un an plus tôt.

Lors de l'assemblée générale du 28 octobre, un dividende brut de 0,85 EUR par action sera proposé. Le montant sera payable à partir du 22 novembre, la date d'enregistrement étant le 21 novembre et la date ex-dividende le 20 novembre.

Les actions de Mediobanca ont clôturé mercredi en hausse de 0,9 % à 12,41 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.