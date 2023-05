Mediobanca prévoit des revenus et dividendes en forte hausse d'ici 2026

Milan (awp/afp) - La première banque d'affaires italienne Mediobanca compte verser jusqu'à 3,7 milliards d'euros à ses actionnaires dans la période 2024 à 2026, et s'est fixé des objectifs financiers ambitieux, en misant sur la croissance de sa gestion de patrimoine.

Mediobanca vise ainsi une croissance annuelle de 6% de ses revenus qui devraient atteindre 3,8 milliards d'euros en 2026 et une hausse annuelle de 15% de son bénéfice par action, selon son nouveau plan stratégique dévoilé mercredi.

La gestion de patrimoine "aura le taux de croissance organique le plus élevé (+10% en moyenne par an) et devrait dépasser le milliard d'euros de revenus, devenant ainsi le premier contributeur aux commissions du groupe", indique Mediobanca.

"Aujourd'hui, notre mission est de devenir un gestionnaire de patrimoine prééminent et dominant", a déclaré le PDG de Mediobanca, Alberto Nagel, lors de la présentation du plan aux analystes.

La distribution prévue de 3,7 milliards d'euros aux actionnaires, dont 2,7 milliards de dividendes et 1 milliard de rachat d'actions, devrait constituer une hausse de 70% par rapport à la période 2020-2023, précise la banque.

Mediobanca, qui a eu dans le passé des visées sur Banca Generali, filiale de l'assureur italien Generali, indique "poursuivre l'évaluation des opportunités de croissance externe par le biais d'acquisitions".

Quant à sa participation de 13,1% dans Generali, Mediobanca n'a "aucun dogme", a assuré M. Nagel dans une conférence avec des analystes.

"S'il y avait une grande opération pour laquelle nous aurions besoin de beaucoup de capital, nous pourrions vendre la totalité de la participation", a-t-il déclaré.

La banque italienne avait annoncé jeudi avoir conclu un accord pour le rachat de Arma Partners, une société de conseils aux entreprises basée à Londres, sans dévoiler le prix de la transaction. Cette opération devrait augmenter de plus de 10% ses recettes tirées des commissions, a indiqué Mediobanca.

Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, Mediobanca a affiché sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2022/23 une hausse de son bénéfice net de 10% à 791 millions d'euros et une augmentation de 13% de ses revenus à 2,42 milliards d'euros.

afp/rp