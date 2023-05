Mediobanca se renforce dans le conseil et investit dans Arma Partners

(Alliance News) - Mediobanca Spa a signé jeudi un accord stratégique avec Arma Partners LLP et US Arma Partners LP pour renforcer ses activités dans le domaine de l'économie numérique. Selon les termes de l'accord, Mediobanca va acquérir Arma pour créer une franchise de premier plan dans le domaine de l'économie numérique au sein de sa division Corporate & Investment Banking.

Fondée en 2003, Arma Partners a son siège à Londres et des bureaux à Munich, en plus d'une présence aux États-Unis, et a des partenariats avec des sociétés de conseil affiliées opérant au Japon, en Australie, en Israël, en Turquie et au Brésil.

Mediobanca paiera le prix en espèces, dont 40 % sous forme de fonds immédiatement disponibles à la clôture de la transaction. Le solde sera libéré sur quatre ans en fonction des performances d'Arma et pourra être payé en actions Mediobanca.

La transaction, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, aura un impact estimé sur le ratio CET1 de Mediobanca d'environ 30 points de base à 100 %, compte tenu du montant différé payable en actions. Sur la base des bénéfices de l'année dernière, la transaction aura un effet relutif sur le bénéfice par action.

Mediobanca augmente de 1,6 % à 10,01 euros par action.

