(Alliance News) - Mediobanca Spa a indiqué jeudi avoir clôturé le premier semestre de son exercice 2023-2024 avec un bénéfice net en hausse de 10% à 611,2 millions d'euros, contre 555,5 millions d'euros à la même période un an plus tôt.

Les intérêts nets et autres produits bancaires ont augmenté de 4,3 % à 1,73 milliard d'euros, contre 1,66 milliard d'euros au 31 décembre 2022, avec des revenus nets d'intérêts en hausse à 996,5 millions d'euros, contre 842,9 millions d'euros un an plus tôt. Les dépenses ont augmenté, passant de 690,9 millions d'EUR à 735,4 millions d'EUR.

Le bénéfice brut a augmenté de 12 % pour atteindre 842,2 millions d'EUR, contre 751,0 millions d'EUR un an plus tôt.

Au cours du seul deuxième trimestre, le bénéfice net a chuté à 259,9 millions d'EUR, contre 292,7 millions d'EUR au deuxième trimestre de l'année précédente, les intérêts nets et autres produits bancaires ont baissé à 866,9 millions d'EUR, contre 901,8 millions d'EUR, et les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 500,8 millions d'EUR, contre 446,6 millions d'EUR.

La base de capital est restée élevée, avec un ratio CET 1 de 15,3 %, en baisse de 60 points de base au cours du semestre, contre 15,9 % à la fin du mois de juin. L'importante génération de bénéfices et les mesures de réduction des risques ont permis de générer environ 150 points de base de capital, qui ont financé le paiement en espèces - de 85 points de base - et absorbé environ 125 points de base d'effets négatifs entièrement comptabilisés au cours du semestre : rachat de 200 millions d'EUR d'actions propres, introduction de modèles AIRB dans le secteur de la consommation, acquisition d'Arma Partners.

Les actifs dépréciés bruts du groupe ont légèrement diminué en raison de la vente de deux positions d'entreprise fortement couvertes - 2,4 % bruts et 0,8 % nets du total des prêts - ; les prêts classés " Stage 2 " ont légèrement augmenté sur une base trimestrielle, à 5,9 % bruts et 5,3 % nets. Les ratios de couverture sont restés élevés : 69% pour les actifs dépréciés, 1,41% pour les prêts performants du groupe et 3,74% pour les prêts performants de CF.

Le premier dividende intérimaire est payable en mai, avec une distribution en espèces de 70 %, tandis que la banque poursuit son programme de rachat de 200 millions d'euros.

