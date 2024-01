(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé mardi la naissance de Mediobanca Premier, la banque spécialisée dans la gestion de l'épargne et des investissements des ménages italiens. "Une initiative fondamentale dans le parcours de croissance du groupe Mediobanca décrit dans le plan stratégique 2023-26 "Une marque - Une culture", qui considère le développement de la division Wealth Management comme un objectif prioritaire", lit-on dans le communiqué de la banque.

Mediobanca Premier, poursuit le communiqué, "combine et renforce deux atouts fondamentaux du groupe. D'une part, l'expertise acquise par Mediobanca en plus de 70 ans d'activité sur les marchés aux côtés des entreprises, et d'autre part, l'expérience de CheBanca ! fondée en 2008 en tant qu'opérateur digital native".

"Mediobanca Premier, qui a l'ambition de devenir un leader dans le moyen-haut de gamme, développera une offre de conseil, de gestion et de protection des actifs en utilisant des produits de gestion d'actifs et - caractéristique distinctive sur le marché - l'offre unique de Mediobanca en matière de marchés de capitaux et de banque de financement et d'investissement. Une interaction qui permettra d'élargir et de renouveler la gamme de produits et de services proposés, en répondant aux besoins financiers de clients aux exigences plus évoluées", poursuit la note.

L'action Mediobanca se négocie dans le vert de 1,1 % à 11,39 euros par action.

