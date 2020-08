Medios AG : De retour sur des niveaux clés en hebdomadaire 20/08/2020 | 09:52 achat En cours

Cours d'entrée : 27.5€ | Objectif : 32.3€ | Stop : 24€ | Potentiel : 17.45% Le titre Medios AG revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 26.6 EUR. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32.3 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 26.6 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 22.6 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.61 pour l'année 2020.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 26.6 EUR.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Avec un PER attendu à 55.86 et 29.24 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies spécialisées et de pointe Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MEDIOS AG 2.27% 517 MERCK KGAA 8.78% 59 288 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHAR.. 85.12% 17 731 KYOWA KIRIN CO., LTD. 6.92% 13 976 BETTA PHARMACEUTICALS CO., .. 92.30% 7 340 YUHAN CORPORATION 38.90% 3 474 RECIPHARM AB (PUBL) 17.47% 1 792 SUPERNUS PHARMACEUTICALS, I.. -1.35% 1 232 - INDIVIOR 208.46% 1 164 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., .. -23.37% 1 056 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO.. -11.17% 731

Données financières EUR USD CA 2020 618 M 731 M - Résultat net 2020 7,97 M 9,42 M - Tréso. nette 2020 58,3 M 69,0 M - PER 2020 55,9x Rendement 2020 - Capitalisation 434 M 517 M - VE / CA 2020 0,61x VE / CA 2021 0,49x Nbr Employés 167 Flottant 89,6% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 37,67 € Dernier Cours de Cloture 27,00 € Ecart / Objectif Haut 40,7% Ecart / Objectif Moyen 39,5% Ecart / Objectif Bas 37,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Manfred Schneider Chief Executive Officer Yann Samson Chairman-Supervisory Board Mi Young Miehler Chief Operating Officer Matthias Gärtner Chief Financial Officer Klaus Buß Member-Supervisory Board