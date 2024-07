Medios AG, anciennement Crevalis Capital AG, est une société basée en Allemagne et active dans le secteur de la pharmacie. Elle vend en gros, commercialise, distribue et produit divers types de marchandises pour les pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques. La société fournit également des services connexes et s'engage dans l'acquisition et la gestion d'autres sociétés de l'industrie pharmaceutique.

Secteur Produits pharmaceutiques