Medi Power Overseas Public Co Ltd est une société immobilière commerciale basée à Chypre, spécialisée dans l'immobilier de détail dans le Nord-Est et sur les principaux marchés du Canada. La société est principalement engagée dans l'acquisition, le redéveloppement et la gestion de centres commerciaux. Medi Power Overseas Public Co Ltd possède et gère des biens immobiliers de détail et des développements résidentiels aux États-Unis, au Canada et en Bulgarie. Le portefeuille de la société comprend : Bureau régional, actifs commerciaux et terrains pour le développement. Les actifs commerciaux de Medi Power Overseas Public Co Ltd comprennent le Madeira Plaza à Reading, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Les principaux locataires de Madeira Plaza sont Redner's Markets et Big Lots. Il est comparé à plus de 15 actifs, plus de 30% d'épiceries et plus de 130 locataires.

Secteur Développement et opérations immobilières