Medirom Healthcare Technologies Inc est un fournisseur de services de santé holistiques basé au Japon. La société est un franchiseur et un exploitant de salons de santé dans tout le Japon et est un partenaire de plate-forme privilégié pour les grandes marques grand public, les fournisseurs de services de santé et les entités gouvernementales. La société opère principalement dans deux secteurs d'activité. Le segment des salons de relaxation est engagé dans le développement de studios de relaxation à l'échelle nationale, centrés sur Re.Ra.Ku pour les services de gestion de la santé. Le segment des soins de santé préventifs numériques est impliqué dans l'activité d'échantillonnage, qui comprend la promotion de la marque et l'analyse des consommateurs pour des marques tierces de clients d'entreprise, le programme d'orientation sanitaire spécifique parrainé par le gouvernement, utilisant l'application Lav pour smartphone de surveillance de la santé à la demande développée en interne, ainsi que MOTHER Tracker pour les applications de remise en forme, et les services de soins de santé préventifs utilisant des applications et des appareils numériques.

Secteur Services à la personne