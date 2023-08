Mediwound Ltd est une société biopharmaceutique basée en Israël qui développe, fabrique et commercialise des solutions bio-thérapeutiques novatrices et rentables pour la réparation et la régénération des tissus. Le portefeuille de la société est axé sur les thérapies de nouvelle génération à base de protéines pour le soin des brûlures et des plaies et la réparation des tissus et comprend des produits tels que, NexoBrid, un concentré d'enzymes protéolytiques enrichi en bromélaïne, qui est un produit facile à utiliser, à application topique, qui élimine les escarres en quatre heures sans endommager les tissus sains environnants.; EscharEx, un candidat médicament biologique pour le débridement des plaies chroniques et autres plaies difficiles à cicatriser ; MW005, un candidat médicament biologique à application topique pour le traitement des cancers de la peau sans mélanome, basé sur la même API des produits NexoBrid et EscharEx, un concentré d'enzymes protéolytiques enrichi en bromélaïne.

Secteur Produits pharmaceutiques