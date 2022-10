Giorgetti est nommé ministre de l'économie en Italie.

Contrepoids discret au fougueux leader eurosceptique du parti, Matteo Salvini, M. Giorgetti a passé la plupart de ses 26 années au Parlement dans les coulisses, négociant au nom des autres et se faisant des amis influents dans le domaine des finances, notamment le premier ministre sortant Mario Draghi.

Ce politicien de carrière de 55 ans n'était cependant pas le premier choix pour un poste que, bien qu'ayant été ministre de l'industrie dans le gouvernement sortant de Draghi, il a déclaré à Reuters qu'il n'était pas sûr d'être capable d'occuper.

La première ministre désignée, Giorgia Meloni, qui gouvernera à la tête d'une coalition potentiellement fracturée de partis de droite, voulait un technocrate et a proposé le poste à Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, ont dit des sources politiques, mais il a refusé.

Tim Jones, analyste de la zone euro pour la société de conseil en marché Medley Advisors, a déclaré que M. Giorgetti, "fixeur de longue date de la Ligue", était un meilleur choix.

"Au départ, certaines parties du marché pourraient reculer devant l'insigne de la Ligue, mais après 20 ans d'échec sous la direction de ministres de l'économie essentiellement technocrates, il est grand temps qu'un homme politique tente sa chance", a déclaré Jones.

Giorgetti hérite d'une économie chroniquement faible qui, selon le Trésor, est en récession, frappée par une inflation record et la flambée des coûts de l'énergie.

Il n'a peut-être pas la formation économique de Panetta, mais il apporte d'autres atouts à ce poste. En tant que chef de la commission du budget de la Chambre basse pendant 10 ans, entre 2001 et 2013, M. Giorgetti connaît parfaitement les processus législatifs de Rome, et ses compétences renommées en matière de réseautage s'étendent de la politique à la puissante église catholique romaine d'Italie, en passant par les affaires, selon les politiciens qui le connaissent bien.

"Il a réussi à établir des relations dans des secteurs où la Ligue était considérée avec suspicion et où il a acquis beaucoup de crédibilité", a déclaré Andrea Crippa, législateur de la Ligue.

TÂCHE DIFFICILE

Giorgetti a tendance à communiquer par monosyllabes bourrus et, contrairement à ses récents prédécesseurs dans ce rôle, il parle peu l'anglais. Il est connu pour minimiser sa propre importance et pour ne pas se dévoiler.

La semaine dernière, quelques heures avant que Meloni ne le soutienne pour devenir ministre de l'économie, il a déclaré à Reuters : "Si on vous demande de faire quelque chose, vous réfléchissez et vous vous demandez si vous seriez capable de le faire. Je ne sais pas si je serais capable d'être ministre de l'économie".

Dans ce sombre contexte économique, il devra essayer de tenir les promesses de réduction d'impôts de la coalition de droite sans faire grimper l'énorme dette publique de l'Italie, qui représente environ 150 % de la production nationale.

Alors que les admirateurs de Giorgetti soulignent ses compétences de médiateur, son expérience et ses contacts, ses détracteurs - y compris certains au sein de la Ligue - affirment qu'il manque de convictions politiques et qu'il pourrait tout aussi bien fonctionner dans un autre parti.

En 2011, alors que l'Italie était plongée dans une crise de la dette de plus en plus grave, Draghi, qui était alors à la tête de la Banque centrale européenne, a demandé l'aide de Giorgetti pour faire en sorte que le Parlement concentre les réductions de dépenses et ajoute une exigence d'équilibre budgétaire à la Constitution.

Les deux hommes sont restés proches et Giorgetti - face à l'opposition de Salvini - a soutenu la candidature malheureuse de Draghi à la présidence en janvier.

En tant que ministre de l'industrie, il a contribué à bloquer un certain nombre d'offres publiques d'achat chinoises dans des secteurs stratégiques de l'économie italienne.

DU POST-FASCISME À LA LIGUE DU NORD

Né dans un village près de la frontière suisse, Giorgetti a étudié l'économie commerciale et a suivi une formation de comptable. Dans les années 1980, il a rejoint la branche jeunesse du Mouvement social italien post-fasciste, ce qu'il a en commun avec Meloni.

Au milieu des années 1990, il est passé à la Ligue du Nord - le précurseur de la Ligue actuelle - et a dirigé ses opérations dans la région de Lombardie de 2002 à 2012.

Il a conservé un rôle de premier plan lorsque le fondateur du parti, Umberto Bossi, a été évincé par Roberto Maroni en 2012 et à nouveau lorsque Salvini a remplacé Maroni un an plus tard et a transformé la Ligue en un parti plus national et anti-immigrés, en baissant le mot "Nord" de son nom.

Un membre de l'ancienne Ligue Lombarde qui connaît Giorgetti depuis plus d'une décennie affirme qu'il a toujours joué pour lui-même.

"Il a soutenu Maroni quand il s'est débarrassé de Bossi, il a soutenu Salvini quand il s'est débarrassé de Maroni et ensuite il a soutenu Draghi qui a sapé Salvini", a déclaré la source, demandant à ne pas être nommée.

De manière révélatrice, lorsque Meloni a proposé Giorgetti comme ministre de l'économie, Salvini a dit qu'il devait être compté comme une figure extérieure, plutôt que de faire partie du quota de ministres de la Ligue, a déclaré une source du parti.

Supporter de l'équipe de football anglaise de Southampton, qui n'a pas froid aux yeux, Giorgetti aime utiliser des analogies sportives pour résumer son style politique en coulisses.

"Puisque tout le monde veut être un attaquant et marquer des buts, on a besoin de personnes pour rester derrière au milieu du terrain et c'est ce que je sais faire", a-t-il déclaré à l'hebdomadaire d'information Panorama en 2018.

Maintenant, en tant que ministre le plus important du cabinet de Meloni, Giorgetti devra marquer quelques buts à son tour.