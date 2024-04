Medley, Inc. a ouvert son bureau philippin à Bonifacio Global City (BGC), Taguig, le 1er avril 2024, afin de soutenir sa croissance mondiale. L'ouverture du nouveau bureau et le lancement prochain de l'opération s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de MEDLEY à développer ses activités à l'échelle mondiale. Avant l'ouverture du bureau, MEDLEY a signé en décembre dernier une lettre d'intention avec le ministère du commerce et de l'industrie de la République des Philippines (DTI) afin de promouvoir ses investissements aux Philippines, en présence de S.E. Ferdinand R. Marcos, Jr, président des Philippines.

Au début de cette année, MEDLEY a constitué son entité philippine en février et a depuis préparé le nouveau site en vue de son lancement opérationnel dans les mois à venir. Le nouveau site soutiendra les ventes et les opérations des entreprises mondiales de MEDLEY ; le rôle s'étendra potentiellement à d'autres fonctions de développement au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Le nouveau bureau est situé à BGC, un quartier commercial clé en pleine expansion, connu pour son urbanisme moderne et pour être un nouveau centre d'affaires pour les sociétés multinationales.

Le bureau est stratégiquement positionné pour accéder à un large bassin d'excellents talents dans la région de Metro Manila.