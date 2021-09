Les introductions en Bourse ont bondi au troisième trimestre 28/09/2021 | 09:25 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Le nombre d'introductions en Bourse (IPO) dans le monde a augmenté de près d'un quart entre juillet et septembre. Les véhicules d'investissement "Spac" se répandent et la Bourse suisse réfléchit à les admettre. Au troisième trimestre, 547 entreprises dans le monde ont fait leurs premiers pas en Bourse, une hausse de 23% par rapport à l'an dernier. Le volume des émissions a progressé de 11% à 106 milliards de dollars (91 milliards de francs suisses), selon une étude du cabinet de conseil EY publiée mardi. Portées par la numérisation croissante en période de pandémie, les entreprises technologiques ont représenté près d'une cotation sur quatre et 35% des montants. Celles évoluant dans le secteur de la santé ont été à l'origine de 18% des nouvelles émissions et ont recueilli 15% des capitaux engagés. C'est en Europe que le nombre d'entrées en Bourse a enregistré la plus forte croissance, doublant sur un an à 85 IPO pour un volume en hausse de plus de 80% à 11,6 milliards de dollars. Le marché reste dominé par la Chine et Hong Kong, mais il a fortement reculé. Ainsi le nombre de cotations a plongé d'environ un tiers à 151 et les volumes de 28% à 33,8 milliards de dollars. Rien qu'aux Etats-Unis, 105 nouvelles IPO ont été enregistrées, soit un bond d'un quart, mais leur montant a reculé de 3% à 32,2 milliards de dollars. Cotations suisses à New York En Suisse, Medmix, émanation de Sulzer, a annoncé son arrivée sur SIX pour le 1er octobre. De plus, cinq entreprises suisses ont ouvert leur capital sur des Bourses étrangères. L'entreprise de biotechnologies Sophia Genetics et le spécialiste des données sportives Sportradar ont choisi le Nasdaq. Le fabricant d'articles de sport On a fait son entrée au New York Stock Exchange (NYSE), l'entreprise spatiale Astrocast à la Bourse Euronext à Oslo et le fournisseur de logiciels ID-Entity à la Bourse italienne. La tessinoise Energy Vault s'est rapprochée d'une Spac ("Special purpose acquisition company"), une coquille vide juridique, afin d'être cotée à New York. Les cotations utilisant ce type de véhicules d'investissement ont vu leur nombre tripler en un an dans le monde, totalisant 468 transactions entre juillet et septembre, essentiellement outre-Atlantique. Tobias Meyer, spécialiste des introductions en Bourse chez EY Suisse, s'attend à ce que leur nombre progresse encore en Europe ou aux Etats-Unis. "Actuellement, il est encore impossible pour les Spac d'être admises à la Bourse suisse SIX, mais les clarifications nécessaires et les travaux préparatoires en ce sens sont d'ores et déjà en cours." L'expert s'attend aussi à des cotations de plus petite taille grâce au lancement de Sparks, le nouveau segment de la Bourse suisse dédié aux jeunes pousses et aux PME à partir du 1er octobre. ck/al

© AWP 2021

