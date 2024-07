Medmix Systems AG est une société basée en Suisse, active dans la fabrication de dispositifs d'administration de haute précision. La société exerce ses activités dans des domaines tels que : le secteur dentaire, qui fournit les systèmes MIXPAC et transcodent, utilisés pour doser, mélanger et appliquer divers types de matériaux dentaires ; les solutions d'administration de médicaments pour le dosage et l'application de médicaments ; le secteur chirurgical, qui fournit des dispositifs pour la régénération osseuse et la cicatrisation des tissus ; le secteur industriel, spécialisé dans le mélange et le dosage de mastics et d'adhésifs par le biais d'IXPAC, COX et MK ; et le secteur de la beauté, qui produit des applicateurs cosmétiques sous la marque GEKA.