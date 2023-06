Mednow Inc. est une société de technologie des soins de santé basée au Canada. La société offre un site Web et une application Web pour faciliter la vente et la distribution de médicaments d'ordonnance. Elle propose l'application Web Mednow, qui est accessible et compatible avec les navigateurs Internet Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox et Microsoft Edge sur les téléphones mobiles et les ordinateurs personnels. Ses services de pharmacie comprennent la livraison gratuite de médicaments à domicile, une interface pour le téléchargement, le transfert et le renouvellement des ordonnances, l'accès à des professionnels de la santé par le biais d'un chat, et un système spécialisé PillSmart qui regroupe les ordonnances et les vitamines par date et heure, ainsi que l'accès à des soins virtuels de télémédecine.

Secteur Pharmacies