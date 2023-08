MedPlus Health Services Limited, anciennement Medplus Health Services Pvt Ltd, est une société basée en Inde, qui est engagée dans la vente au détail de produits pharmaceutiques. La société exploite des magasins dans des villes réparties dans le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka, l'Odisha, le Bengale occidental et le Maharashtra. Ses activités comprennent la fabrication et la sous-traitance de produits pharmaceutiques de marque privée, de produits de bien-être et de biens de consommation à rotation rapide (FMCG), la vente en gros et au détail, l'importation, la distribution et les tests de laboratoire de diagnostic pathologique. Sa plateforme omnicanale lui permet de servir ses clients par le biais de ses magasins ainsi que de ses canaux en ligne, ce qui lui permet de tirer parti de son canal hors ligne pour établir et développer sa présence en ligne. Son service "click and pick" permet aux clients de passer des commandes directement en ligne pour les retirer dans le magasin de leur choix. Ses clients ont également la possibilité de retourner tout article acheté par le biais de son canal en ligne dans le magasin de leur choix.

Secteur Pharmacies