L'entreprise indienne MedPlus Health multiplie par deux son bénéfice au quatrième trimestre grâce à de fortes ventes

La pharmacie de détail omnicanale a déclaré que son bénéfice net consolidé a augmenté à 265,8 millions de roupies (3,21 millions de dollars) pour le trimestre terminé le 31 mars, contre 117,3 millions de roupies il y a un an.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise a augmenté de 30 %, grâce à une meilleure accessibilité pour les consommateurs - l'entreprise vend des médicaments en ligne ainsi que par l'intermédiaire de ses points de vente dans tout le pays.

Le chiffre d'affaires de l'activité de vente au détail, qui représente la quasi-totalité du chiffre d'affaires total, a augmenté d'environ 29 % pour atteindre 12,41 milliards de roupies, grâce à de nouveaux lancements et à l'augmentation de la production de produits existants.

Ses dépenses ont augmenté de 29 % au cours du trimestre.

La société a déclaré que ses ajouts bruts de magasins au cours du trimestre s'élevaient à 284 magasins.

Les entreprises comparables à Medplus ont également enregistré une hausse de leurs bénéfices au quatrième trimestre, grâce à une demande plus forte. Alembic Pharmaceuticals Ltd a multiplié ses bénéfices par près de sept, Cipla Ltd a enregistré un bond de 45 % et Lupin Ltd a réalisé un bénéfice.

Les actions de MedPlus ont augmenté d'environ 6 % au cours du trimestre janvier-mars et ont baissé de 0,7 % avant la publication des résultats.

(1 $ = 82,7475 roupies indiennes)