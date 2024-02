MedPlus Health Services Limited est une pharmacie de détail à canaux multiples basée en Inde. La société se consacre principalement à la vente au détail de médicaments et d'articles d'usage courant, à la vente en gros de produits de consommation courante et de services d'analyse pathologique en laboratoire, à la vente en gros et à la fabrication de produits pharmaceutiques, de biens de consommation à rotation rapide et de produits de beauté. Elle opère à travers deux segments : Le commerce de détail et le diagnostic. Le secteur de la vente au détail s'occupe de la vente au détail de médicaments et d'articles d'usage courant. Le secteur Diagnostics est spécialisé dans les services de diagnostic. La société exploite environ 3 882 magasins dans 552 villes réparties entre le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka, l'Odisha, le Bengale occidental et le Maharashtra. Sa plateforme omni-canal lui permet de servir ses clients par l'intermédiaire de ses magasins et de ses canaux en ligne. Ses filiales comprennent Optival Health Solutions Private Limited, MHS Pharmaceuticals Private Limited, Kalyani Meditimes Private Limited, et d'autres.

Secteur Pharmacies