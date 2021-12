Medtronic : Credit Suisse abaisse sa cible

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Medtronic, mais avec un objectif de cours abaissé de 146 à 142 dollars, du fait d'une réduction de ses projections de revenus pour les exercices 2021-22 et 2022-23.



Le broker justifie cette réduction par les propos de la direction concernant l'impact potentiel d'une lettre d'avertissement de la FDA de la semaine dernière, au sujet de l'activité diabètes du groupe d'équipements médicaux.



'La direction s'attend à ce que l'activité diabètes connaisse un recul à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre' sur son troisième trimestre comptable et dans le milieu de cette plage sur l'ensemble de l'exercice 2021-22', rappelle-t-il.



