La FDA approuve le système MiniMed 780G de Medtronic

Medtronic plc a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de son système MiniMed(TM) 780G avec le capteur Guardian(TM) 4 ne nécessitant pas de doigté dans le cadre de la technologie SmartGuard(TM)(++). Cette étape marque l'approbation du seul système doté d'une technologie de détection des repas qui permet des ajustements et des corrections automatiques de la glycémie toutes les 5 minutes(--) pour les besoins en insuline basale (de fond) et en bolus (au moment des repas). Le système fournit de l'insuline pour compenser les oublis occasionnels de bolus ou la sous-estimation du nombre de glucides dans le repas.

Principales caractéristiques du système Le système MiniMed 780G est doté du réglage cible de glycémie le plus bas (aussi bas que 100 mg/dL) de toutes les pompes à insuline automatisées sur le marché et qui reflète le plus fidèlement la glycémie moyenne d'une personne ne vivant pas avec le diabète. Avec ce réglage, la pompe " traite en fonction de la cible " et procède automatiquement aux ajustements de l'insuline basale et aux autocorrections en fonction d'une cible définie. C'est aussi la seule pompe avec un set de perfusion qui peut être porté jusqu'à 7 jours, doublant le temps utile avec des matériaux avancés qui aident à réduire la perte de conservateur d'insuline, à maintenir le flux d'insuline et la stabilité, résultant en un risque réduit d'occlusion du set de perfusion.

Combiné au nouveau capteur Guardian(TM) 4 qui ne nécessite pas de doigté et à la technologie SmartGuard(TM) (++), le système MiniMed 780G offre une conception conviviale, 94 % des utilisateurs se disant satisfaits de l'impact du système sur leur qualité de vie. Fait important, les utilisateurs ont également déclaré rester dans la technologie SmartGuard(TM) 95 % du temps. Étude clinique Dans le cadre de l'étude de base menée aux États-Unis sur le système MiniMed 780G, les utilisateurs ont obtenu 75 % de temps dans l'intervalle (glycémie comprise entre 70 et 180 mg/dL), avec un temps global en dessous de l'intervalle de 1,8 %.

Le système a fourni une protection encore plus grande la nuit, avec un temps dans l'intervalle de 82 % et un temps en dessous de l'intervalle de 1,5 %. Avec l'utilisation de l'objectif inférieur de 100 mg/dL et un temps utile d'insuline réglé sur deux heures, le temps dans l'intervalle a atteint 78,8 % sans augmentation de l'hypoglycémie. Ces résultats sont reflétés par les données réelles en Europe où le système MiniMed 780G a été approuvé depuis 2020 et est maintenant disponible dans 105 pays.