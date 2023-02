Medtronic attendu en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Medtronic est attendu en hausse de 2% en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le 3e trimestre, clos le 31 janvier 2023. Le bénéfice net a reculé de 17% à 1,22 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté s’établit à 1,30 dollar, en baisse mais moins qu’attendu : 1,27 dollar. Le chiffre d’affaire de 7,7 milliards de dollars est en croissance organique de 4,1%.



Ces résultats " reflètent de solides performances les portefeuilles Cardiovasculaire et Neurosciences, sur les marchés du diabète en dehors des États-Unis, ainsi qu'une meilleure disponibilité des produits dans certaines activités " commente le groupe.



Medtronic relève cependant que ses résultats ont été impactés par la baisse des ventes de respirateurs artificiels, compte tenu du déclin de la demande liée au Covid-19 par rapport à l'année précédente. Le groupe estime parallèlement que la baisse de ses bénéfices " reflète l'impact macroéconomique défavorable continu de la conversion des devises étrangères et de l'inflation ".



La société a augmenté la borne basse de ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2023, passant de la fourchette précédente de 5,25 à 5,30 dollars à la nouvelle fourchette de 5,28 à 5,30 dollars, qui inclut un impact défavorable estimé à 21 cents des taux de change au début du mois de février.



La croissance interne au quatrième trimestre est anticipée entre 4,5% et 5%.