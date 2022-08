Medtronic : baisse de 17% du BPA au 1er trimestre

Medtronic publie au titre de son premier trimestre 2022-23 un BPA non GAAP de 1,13 dollar, en diminution de 17% en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires de 7,4 milliards, en recul de 8% en données publiées et de 4% en organique.



'Dans un environnement difficile, le CA organique s'est révélé supérieur à nos prévisions', note toutefois le PDG Geoff Martha, ajoutant que la chaîne d'approvisionnement s'améliore et que plusieurs catalyseurs de pipeline à court terme approchent.



Confiant dans sa capacité à accélérer sa croissance, le fournisseur d'équipements médicaux réitère ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir une croissance organique des revenus de l'ordre de 4 à 5% et un BPA ajusté compris entre 5,53 et 5,65 dollars.



