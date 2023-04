Medtronic plc et DaVita Inc. lancent Mozarc Medical, qui vise à introduire de nouvelles solutions pour les patients souffrant d'insuffisance rénale

Medtronic plc et DaVita Inc. ont annoncé le lancement de Mozarc Medical, une nouvelle société indépendante qui s'engage à remodeler la santé rénale et à proposer des solutions technologiques centrées sur le patient. L'élément central de la création de Mozarc Medical est son effectif mondial, qui comprend l'ancienne activité Renal Care Solutions (RCS) de Medtronic (qui fait désormais partie de Mozarc Medical) et d'autres talents recrutés pour faire avancer la mission stratégique de la nouvelle société. Outre Manda, qui a 28 ans d'ancienneté chez Medtronic, l'ancienne équipe dirigeante de RCS est également devenue l'équipe dirigeante de Mozarc Medical.

Selon les termes de l'accord, annoncé l'année dernière, Mozarc Medical est détenu conjointement par Medtronic et DaVita, à parts égales. Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice fiscal 2023 de Medtronic, l'activité RCS a enregistré des revenus de 64 millions de dollars, 63 millions de dollars et 70 millions de dollars, respectivement.