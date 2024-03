Medtronic plc. a présenté un solide ensemble de nouvelles données cliniques et concrètes sur le système MiniMed ? 780G dans le monde entier, y compris le plus grand ensemble de données provenant des premiers utilisateurs aux États-Unis.

Ces données ont été présentées lors de la 17e Conférence internationale sur les technologies et traitements avancés pour le diabète (ATTD) à Florence, en Italie. Ces résultats s'appuient sur les données à trois ans publiées dans Diabetes Technology & Therapeutics, qui montrent que plus de 100 000 utilisateurs en situation réelle ont atteint un temps d'autonomie (TIR) de 78 % avec l'utilisation des réglages optimaux recommandés, dépassant ainsi les objectifs internationaux de 70 % de TIR. Les nouvelles données visaient à évaluer la capacité du système MiniMedMC 780G à aider les utilisateurs à atteindre les objectifs de temps dans l'intervalle serré (TITR), une nouvelle mesure supplémentaire émergente qui fait l'objet de discussions parmi les experts et qui reflète plus fidèlement les niveaux de glucose des personnes non diabétiques.

Également appelée normoglycémie ou euglycémie, elle est définie comme le pourcentage de temps qu'une personne passe dans l'intervalle de 70 à 140 mg/dL. TITR abaisse le seuil supérieur de la plage de temps de 180 mg/dL à 140 mg/dL. Les résultats ont montré que les utilisateurs (n=13 461) ont atteint un TITR supérieur à 56 % avec l'utilisation des paramètres optimaux recommandés (objectif de 100 mg/dL avec une durée d'insuline active de 2 heures).

Ces données s'ajoutent à un nombre croissant de preuves indiquant qu'un objectif de TITR de 50 % ou plus est un objectif raisonnablement atteignable avec la bonne option thérapeutique. Succès précoce du système MiniMed ? 780G aux États-Unis : Lors d'une présentation orale, le Dr James Thrasher, fondateur du Arkansas Diabetes and Endocrinology Center, a partagé des données sur les premiers utilisateurs du système MiniMedMC 780G aux États-Unis, atteints de diabète de type 1 (n = 7 499).

Les résultats ont montré que les utilisateurs atteignaient un TIR de plus de 80 % lorsqu'ils utilisaient les réglages optimaux recommandés, dépassant les objectifs glycémiques internationaux (les directives de l'ADA recommandent 70 % de temps dans l'intervalle entre 70 et 180 mg/dL), avec des sorties de boucle fermée se produisant moins d'une fois par semaine en moyenne. Les améliorations introduites dans ce dernier système ont entraîné une grande satisfaction et une amélioration de la qualité de vie. En effet, la dernière enquête dQ&AU.S. Pump Patient Survey (n=1 997) a révélé que parmi les utilisateurs de pompes, le système MiniMed ?

780G a obtenu la première place en termes de satisfaction globale à l'égard de la pompe. L'enquête a également montré que parmi les personnes atteintes de diabète de type 1 utilisant un CGM, le capteur Guardian ? 4 était à l'image des capteurs concurrents pour ce qui est de la satisfaction globale.

Le développement de la surveillance continue du glucose a permis de mettre au point le Time in Range (TIR), une mesure utilisée pour déterminer si une personne atteinte de diabète de type 1 atteint ses objectifs en matière de gestion de la glycémie. Depuis 2019, l'objectif de la gestion du diabète est de maintenir le TIR le plus élevé possible le plus longtemps possible tout en minimisant l'hypoglycémie. L'introduction des systèmes automatisés d'administration d'insuline (AID) a transformé les soins du diabète en permettant à un plus grand nombre d'individus d'atteindre en toute sécurité leurs objectifs glycémiques avec moins de contraintes et d'efforts.

Les systèmes d'administration automatisée d'insuline aident les patients à atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de gestion de la glycémie, ce qui a donné lieu à l'émergence d'une nouvelle mesure supplémentaire qui reflète les niveaux de glycémie des personnes non diabétiques (normoglycémie ou euglycémie). Le système MiniMed ? 780G démontre qu'il est possible d'atteindre un temps d'équilibre supérieur à 50 % et qu'il constitue un outil puissant pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps en euglycémie.