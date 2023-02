Medtronic : relèvement d'objectifs pour 2022-23

A l'occasion de ses trimestriels, Medtronic déclare resserrer en hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 5,28 et 5,30 dollars pour l'exercice en cours, et non plus entre 5,25 et 5,30 dollars, et relever sa prévision de croissance organique des revenus.



Sur son troisième trimestre comptable, le fournisseur d'équipements médicaux a réalisé un BPA ajusté en baisse de 4% à 1,30 dollar, pour un chiffre d'affaires stable à 7,73 milliards de dollars en données publiées, mais en hausse de 4,1% en organique.



Medtronic explique que cette croissance organique 'reflète de fortes performances dans les portefeuilles cardiovasculaires et de neurosciences, sur les marchés du diabète hors Etats-Unis, ainsi qu'une disponibilité de produits améliorée dans certaines activités'.



