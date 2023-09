MEG Energy Corp. est une société énergétique basée au Canada. La société se concentre sur la production durable de pétrole thermique in situ dans la région du sud de l'Athabasca, en Alberta, au Canada. La société développe des projets de récupération assistée du pétrole qui utilisent des méthodes d'extraction par drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) afin d'améliorer la récupération économique du pétrole et de réduire les émissions de carbone. La société transporte et vend son huile thermique à des clients dans toute l'Amérique du Nord et à l'étranger. Ses technologies comprennent le DGMV, l'extraction améliorée modifiée de vapeur et de gaz (eMSAGP), l'extraction améliorée modifiée de vapeur (eMVAPEX) et la cogénération. Elle possède, loue et fait appel à des services dans de multiples installations afin de transporter, stocker et livrer le mélange Access Western Blend (AWB) à ses clients. Le projet Christina Lake de la société est un projet à phases multiples situé à 150 kilomètres au sud de Fort McMurray dans le nord-est de l'Alberta. Le projet comprend des concessions d'environ 200 kilomètres carrés.