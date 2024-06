MEGA P&C Advanced Materials Shanghai Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits de revêtement multi-catégories à haute performance. Les produits de revêtement de l'entreprise sont principalement divisés en revêtements et accessoires à base d'eau, revêtements et accessoires à base d'huile et revêtements et accessoires sans solvant. Les produits de la société sont utilisés dans les pales d'éoliennes, les conteneurs, les ponts, les structures en acier et d'autres domaines. L'entreprise exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Produits chimiques de base