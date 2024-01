Megaport Limited est un fournisseur de services d'interconnexion élastiques. Grâce au réseau défini par logiciel (SDN), la plateforme mondiale de la société permet aux clients de connecter leur réseau à d'autres services à travers le réseau Megaport. Ses services peuvent être directement contrôlés par les clients via des appareils mobiles, leurs ordinateurs ou son interface de programmation d'applications (API) ouverte. Ses segments comprennent l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ses produits comprennent Port, Virtual Cross Connects (VXC), Megaport Cloud Router (MCR), Megaport Virtual Edge (MVE), Megaport Marketplace et MegaIX. Les VXC sont des circuits Ethernet de niveau 2 offrant des connexions privées, flexibles et à la demande entre tous les sites du réseau Megaport avec une capacité de 1 Mbps à 10 Gbps. MCR est un service de routeur virtuel géré. MVE est un service de virtualisation des fonctions de réseau (NFV) à la demande et indépendant des fournisseurs. Megaport Marketplace est une plate-forme en ligne où les fournisseurs de services mondiaux et les entreprises clientes s'interconnectent.

Secteur Services et conseils en informatique