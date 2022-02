L'autorité européenne de la concurrence peut autoriser l'opération avec ou sans mesures correctives ou ouvrir une enquête de quatre mois si elle a de sérieuses inquiétudes.

Le gouvernement britannique examine actuellement l'impact de ce rachat pour des raisons de sécurité nationale. Meggitt fabrique des composants pour des constructeurs d'avions tels que Boeing et Airbus et fournit également des systèmes de roues et de freins pour les programmes de chasseurs militaires.

(1 dollar = 0,7348 livre)