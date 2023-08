Meghmani Finechem Limited (MFL) est un fabricant de produits chimiques essentiels basé en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de Chlor Alkali et de ses dérivés. Elle est également engagée dans le commerce de produits agrochimiques. La société fabrique une gamme de produits : soude caustique, potasse caustique, chlore, hydrogène, chlorométhanes et peroxyde d'hydrogène. Les produits de la société sont utilisés dans les industries de l'alumine, du textile, de la protection des cultures, des raffineries, des produits pharmaceutiques, du papier et de la pâte à papier, des savons et des détergents, et d'autres industries. Les filiales de la société comprennent Meghmani Advanced Sciences Limited.

Secteur Produits chimiques de base