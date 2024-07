Meghmani Organics Ltd. est une entreprise chimique diversifiée entièrement intégrée, basée en Inde, présente dans les secteurs de la protection des cultures, de la nutrition des cultures et des pigments. La fabrication de produits agrochimiques de la société comprend des intermédiaires, des produits techniques et des formulations pour les insecticides et les herbicides. Les produits fabriqués ont une large gamme d'applications telles que la protection des cultures, les pesticides vétérinaires, les insecticides ménagers et la santé publique. La société propose des pigments tels que les pigments de phtalocyanine et les pigments azoïques. Elle a mis en place des installations de production de dioxyde de titane (TiO2) en Inde. Le TiO2 est un substitut aux importations et trouve des applications principalement dans les peintures, les revêtements, le plastique, l'encre, les teintures, le papier et les cosmétiques. Sa gamme de produits TiO2 comprend le TiO2 - qualité anatase et le TiO2 - qualité rutile. La société possède plus de 36 marques de diverses formulations de pesticides en Inde. Elle est présente dans plus de 75 pays et dispose d'un vaste réseau de distribution de 3 500 distributeurs et revendeurs en Inde.