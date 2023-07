Meghna Life Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance vie basée au Bangladesh. La société propose une gamme de produits d'assurance-vie conventionnels et d'autres produits d'assurance d'Ekok Bima, Loko Bima et Islami Bima (Takaful). Les produits de la Compagnie comprennent également Probashi Bima. Ekok Bima et Islami Bima proposent différents plans, tels que le plan de dotation, le plan à 3 versements, le plan biennal, le plan de protection des enfants, l'assurance retraite, le plan d'éducation, le plan de remboursement des primes, le plan Hajj, le plan à prime unique et le plan Denmohar. Son Loko Bima propose un régime spécial de protection des personnes à charge (DPS), une assurance bien-être au Chili et une assurance à prime unique. La compagnie propose également une assurance de groupe et une assurance hospitalisation.

Secteur Assurance vie et santé