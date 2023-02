BetterThis clôture l'année 2022 avec des revenus en hausse

(Alliance News) - Le conseil d'administration de MeglioQuesto Spa a examiné jeudi soir les principales données opérationnelles et financières consolidées et pro-forma au 31 décembre. La valeur de production se situe dans une fourchette de 78,0 et 81,0 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de pas moins de 20% par rapport au chiffre de 62,5 millions d'euros pour 2021.

L'EBITDA ajusté se situe dans la fourchette de 13,0 et 14,0 millions d'euros.

L'EBITDA ajusté se situe dans une fourchette de 13,0 millions d'euros à 14,0 millions d'euros et diffère de l'EBITDA déclaré dans une fourchette de 11,5 millions d'euros à 12,5 millions d'euros en raison d'éléments extraordinaires positifs et négatifs non récurrents et de la TVA non déductible.

La position financière nette se situe dans une fourchette de 30,0 à 32,0 millions d'euros, " reflétant l'accélération du programme d'acquisition et d'investissement annoncé lors de l'introduction en bourse ; en particulier, la variation par rapport au 30 septembre 2022 (22,6 millions d'euros) est principalement attribuable au décaissement lié à

l'acquisition d'Eureweb pour un montant d'environ 3,3 millions d'euros, aux investissements numériques pour Lead Generation pour un montant d'environ 3 millions d'euros, à la diminution des créances fiscales nettes pour un montant de 2,0 millions d'euros, ainsi qu'à une diminution de 600 000 euros des actions propres utilisées pour servir les acquisitions.

MeglioThis a clôturé la séance de jeudi dans le vert de 1,5 pour cent à 1,59 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

