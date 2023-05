Cinzia Donalisio nommée administratrice indépendante de MeglioQuesto

(Alliance News) - Le conseil d'administration de MeglioQuesto a annoncé vendredi la nomination de Cinzia Donalisio au poste d'administratrice indépendante, qui restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Mme Donalisio, qui a occupé des postes de direction dans de prestigieuses multinationales des secteurs des TIC, de l'industrie et de la finance, et qui occupe actuellement des postes de premier plan dans la gouvernance de sociétés cotées en bourse, de sociétés financières et d'entreprises familiales, "apportera une contribution décisive sur les questions liées au numérique, à la durabilité et à la gouvernance d'entreprise, avec une attention particulière pour la rémunération, la gestion et le contrôle des risques et la durabilité", peut-on lire dans la note de la société.

Felice Saladini - fondateur et PDG - a déclaré : "Les compétences de Cinzia Donalisio seront d'une grande pertinence, en particulier pour la gouvernance d'entreprise et le développement d'actions ESG. Grâce à son expertise dans des domaines qui coïncident avec ceux de MeglioQuesto, nous renforçons le conseil d'administration en pouvant compter sur un professionnalisme qui soutiendra sans aucun doute le processus de croissance durable de l'entreprise".

MeglioQuesto est en baisse de 3,0 % à EUR 0,84 par action.

