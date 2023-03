GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : BestThis en tête ; les cultes en bas des comptes postaux

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

MeglioQuesto prend la première place, en hausse de 6,7 % à 1,05 EUR par action. L'action a perdu 32% au cours du dernier mois, 46% au cours des six derniers mois et 57% au cours de l'année dernière. La société a commenté la récente performance boursière du titre, qui a subi une perte de près de 18 % au cours des dernières séances.

Le conseil d'administration a déclaré ne pas avoir connaissance de nouvelles, d'événements ou de transactions pouvant justifier une telle performance.

Felice Saladini, PDG de MeglioQuesto, a déclaré : "Nous n'avons connaissance d'aucune nouvelle susceptible de justifier la tendance et les volumes de l'action MeglioQuesto au cours des derniers jours. La société, de manière saine et financièrement durable, s'est développée en utilisant les fonds levés lors de l'introduction en bourse et le cash flow opérationnel pour saisir les opportunités de croissance organique et externe, anticipant d'un an l'exécution du plan d'investissement présenté aux investisseurs lors de la phase d'introduction en bourse".

"En tant que premier actionnaire de cette société, j'exprime également ma grande satisfaction quant à la trajectoire future que nous partagerons avec les investisseurs à l'occasion de la présentation du plan industriel 2023-2025 prévue le 29 mars prochain".

Le groupe SolidWorld a également progressé, de 6,6 %, à 4,85 euros par action. Le titre a progressé de 133% au cours des trente derniers jours et de 143% au cours des six derniers mois.

PERDANTS

Culti Milano a fait pire que tout, chutant de plus de 10% après la publication de ses comptes. La société a annoncé mardi qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'exercice 2022, ayant fait état d'un bénéfice net consolidé de 2,3 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La société a proposé la distribution d'un dividende de 0,10 EUR par action.

Le chiffre d'affaires total s'élève à 23,5 millions d'euros contre 21,2 millions d'euros en 2021 et progresse de 11 % par rapport à l'exercice précédent.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

