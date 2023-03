MeglioCela donne naissance à la commission des finances, dont Nitti sera le président.

(Alliance News) - MeglioQuesto Spa a annoncé que son conseil d'administration a décidé de créer un comité financier, dans le but de renforcer la fonction financière du groupe et l'intégration des critères ESG dans les stratégies commerciales.

Le comité financier, composé d'Alessandro Nitti, membre indépendant du conseil d'administration, qui en sera le président, de Felice Saladini, PDG, d'Antonello Bonuglia, directeur général, et de Fabio Bortolotti, directeur financier, "soutiendra le conseil d'administration dans la gouvernance des dynamiques financières ordinaires et extraordinaires et dans la promotion de stratégies financières durables visant à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires et toutes les parties prenantes du groupe", a déclaré l'entreprise.

Felice Saladini, PDG de MeglioQuesto, a déclaré : "La constitution du comité financier est une étape essentielle dans la construction d'une gouvernance d'entreprise de plus en plus forte, alignée sur les meilleures pratiques du marché des capitaux, et apportera un soutien supplémentaire à la définition et à la mise en œuvre du plan industriel 2023-2025, dont les lignes directrices stratégiques seront partagées avec le marché le 29 mars. Le comité soutiendra également le groupe dans l'identification et la planification des réponses les plus avancées au défi de la communication de la performance non financière avec une référence spécifique à la durabilité et aux questions ESG".

L'action de MeglioQuesto se négocie dans le vert de 1,6 % à 1,13 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

