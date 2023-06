(Alliance News) - MeglioQuesto Spa a annoncé vendredi que la deuxième période d'exercice des 'Warrants MeglioQuesto 2021-2025', qui s'est déroulée du 12 au 23 juin 2023, s'est achevée.

Aucun Warrant n'a été exercé durant cette période. Il reste donc 9,4 millions de BSA en circulation, qui pourront être exercés lors des périodes d'exercice entre le 10 et le 21 juin 2024 inclus et entre le 9 et le 20 juin 2025 inclus, sauf exceptions prévues par le règlement des BSA.

L'action de MeglioQuesto est en baisse de 1,5 % à 0,68 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.