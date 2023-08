(Alliance News) - MeglioQuesto Spa a annoncé la nomination de Francesco Tam en tant que nouveau directeur financier du groupe.

M. Tam, professionnel expérimenté des marchés financiers, succède à Fabio Bortolotti, démissionnaire, qui détient 4 391 actions de la société et travaillera à ses côtés jusqu'au mois d'octobre afin d'assurer une transition ordonnée. Le nouveau directeur financier a commencé sa carrière en 1996 chez Cofiri SIM, une filiale à 100 % du ministère du Trésor, et depuis 2000, il a poursuivi son évolution professionnelle dans des banques italiennes de premier plan et des fonds d'investissement internationaux, en occupant des postes à responsabilité croissante dans les domaines des titres à revenu fixe, de la banque d'investissement et de la finance d'entreprise. Depuis 1995, il est également professeur adjoint à la faculté de mathématiques de l'université de Bologne. Actuellement, il occupe également le poste de CIO au sein de CIV Srl, un family office italien.

Felice Saladini, PDG de MeglioQuesto, a déclaré : "Le choix de Francesco Tam, un homme d'expérience et au professionnalisme reconnu, apporte de la valeur à la culture du risque de l'entreprise et améliore les pratiques de notre groupe dans le domaine financier.

