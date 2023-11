(Alliance News) - MeglioQuesto Spa a clôturé les neuf premiers mois avec des comptes améliorés, la valeur de la production ayant augmenté de 33 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 70,1 millions d'euros, contre 52,8 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus ont augmenté de 32 %, passant de 51,9 millions d'euros à 68,6 millions d'euros. En termes de composition du chiffre d'affaires, la ligne d'activité Acquisition de clients a représenté 89,9 %, en hausse par rapport à 87,6 % au 30 septembre 2022, tandis que la ligne d'activité Gestion de clients a représenté 10,1 %, contre 12,4 %. D'un point de vue sectoriel, la trajectoire de diversification du groupe se poursuit, avec Telco à 30,8%, Utilities à 33,4%, Finance à 22,2%, Assurance à 4,8%, Luxe à 0,3% et Autres industries à 8,7%.

Sur le plan de la rentabilité, l'Ebitda est passé de 7,7 millions d'euros à 8,6 millions d'euros et le chiffre ajusté - qui exclut les éléments exceptionnels non récurrents et la TVA déductible - a augmenté à 10,7 millions d'euros, avec une marge de 15,3 %.

La dette nette s'est élevée à 34,4 millions d'euros, soit une légère amélioration par rapport au chiffre publié de 34,5 millions d'euros au 30 juin, ce qui reflète les investissements réalisés à ce jour dans les activités de génération de leads.

Le conseil d'administration, après avoir évalué la tendance pré-clôture de l'année d'introduction, a révisé les objectifs du plan stratégique "Together 2023-2025" par rapport à ce qui avait été annoncé en mars, en particulier pour la clôture de l'exercice en cours. Par conséquent, elle s'attend désormais à une valeur de production de l'ordre de 91,0-95,0 millions d'euros, un EBITDA ajusté de 13,0-15,5 millions d'euros, une marge de 14,3 %-16,3 % et une dette nette de 29,0-33,0 millions d'euros. La société précise que les principaux objectifs économiques et bilanciels pour les exercices 2024 et 2025 restent inchangés.

