MeglioQuesto est un fournisseur de plateforme numérique basé en Italie. L'entreprise est orientée vers le client et dispose d'un réseau multicanal dans les secteurs des télécommunications, des services publics, de la finance et de l'assurance. Elle opère grâce à des solutions personnalisées pour l'acquisition et la gestion des relations avec les consommateurs finaux. La société exerce ses activités dans plusieurs domaines, dont l'acquisition de clients, qui comprend tous les services visant à accroître et à développer la clientèle des entreprises par le biais d'activités visant à acquérir de nouveaux clients finaux ou par des activités de vente incitative et de vente croisée à des utilisateurs déjà actifs ; la gestion de la clientèle, qui comprend les services d'assistance à la clientèle liés à la gestion des relations entre la société et les clients finaux, y compris les services téléphoniques, de vente et d'assistance technique, la gestion des dossiers et les activités d'arrière-guichet. Elle est active au niveau local.