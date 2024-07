MeGroup Ltd. est une entreprise automobile basée à Singapour. L'entreprise est engagée dans la fabrication de composants pour l'industrie automobile (bruit, vibrations et rudesse) et de composants non NVH, et dans l'exploitation de concessions automobiles en Malaisie. La société opère à travers deux segments : Fabrication et Concession. Le segment Manufacturing Business est spécialisé dans la fabrication de composants NVH, tels que les garnitures de toit et les sorties de moteur, qui sont incorporés dans diverses parties des automobiles, notamment le plafond, le tableau de bord, le capot et le coffre, ainsi que des composants non NVH tels que les bacs à bagages et les plateaux d'assemblage. L'activité de concession comprend plusieurs concessions automobiles 3S et 4S pour la vente d'automobiles neuves de marques telles que Honda, Mazda et Peugeot. Elle exploite trois usines, dont deux de fabrication et une d'assemblage, ainsi qu'un entrepôt situé dans la région de Balakong, dans la vallée de Klang, au centre de Selagor, en Malaisie.