MegumaGold Corp est une société canadienne d'exploration aurifère qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés de ressources naturelles. Ses projets comprennent Goldenville, le projet Touquoy West, Killag Gold, la propriété Caribou Gold, Goldboro Isaacs Harbour et d'autres projets, dont le projet Dufferin Gold. La propriété Goldenville est située dans le district de St. Mary's, dans le comté de Guysborough, à environ 135 kilomètres (km) au nord-est de Halifax et 60 km au sud d'Antigonish. La propriété Touquoy West couvre l'extension sud-ouest de la séquence géologique plissée. Le district aurifère de Killag est un district aurifère historique de la Nouvelle-Écosse détenu par MegumaGold et se trouve dans la partie est du comté de Halifax, à environ 13 km au nord de Sheet Harbour et à environ 20 km à l'est de la mine Touquoy d'Atlantic Gold. La propriété aurifère Caribou est située à 80 kilomètres au nord-ouest de la ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à 10 km au sud de la communauté rurale de Upper Musquodoboit, dans le comté de Halifax.

Secteur Or