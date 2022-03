Données financières INR USD EUR CA 2021 50,8 M 0,67 M 0,60 M Résultat net 2021 0,87 M 0,01 M 0,01 M Dette nette 2021 0,11 M 0,00 M 0,00 M PER 2021 1 215x Rendement 2021 - Capitalisation 457 M 6,01 M 5,44 M VE / CA 2020 3,07x VE / CA 2021 20,5x Nbr Employés 6 Flottant 20,0% Graphique MEHAI TECHNOLOGY LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MEHAI TECHNOLOGY LIMITED -1.84% 6 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED -13.18% 187 056 KEYENCE CORPORATION -24.18% 111 548 SCHNEIDER ELECTRIC SE -12.42% 95 074 LG ENERGY SOLUTION, LTD. 0.00% 73 726 EATON CORPORATION PLC -9.98% 62 165