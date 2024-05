Mehow Innovative Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de composants et de produits de précision pour les appareils médicaux. La société fournit principalement aux clients nationaux et étrangers des dispositifs médicaux des services complets allant de la conception et du développement de produits à la production de masse et à la livraison. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des composants de ventilateurs domestiques, des moules de précision et des équipements d'automatisation, des composants d'implants cochléaires, des spiromètres et d'autres produits médicaux. Les composants sont principalement utilisés dans la production de ventilateurs domestiques et d'implants cochléaires. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés