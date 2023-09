MEI Pharma, Inc. est une société pharmaceutique en phase avancée de développement. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies contre le cancer. Le portefeuille de médicaments candidats de la société comprend trois actifs au stade clinique : Zandelisib, Voruciclib, et ME-344. Le Zandelisib est un inhibiteur oral de la phosphatidylinositol 3-kinase delta (PI3K) en développement clinique pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B. Le Zandelisib fait l'objet de plusieurs essais cliniques. Le zandelisib fait l'objet de plusieurs études cliniques en cours destinées à soutenir les demandes de commercialisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et d'autres autorités réglementaires dans le monde. Le voruciclib est un inhibiteur oral de la kinase 9 cycline-dépendante (CDK9), qui est utilisé dans des thérapies pour le traitement des malignités hématologiques et des tumeurs solides. Le ME-344 est un inhibiteur mitochondrial utilisé pour le traitement des tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale