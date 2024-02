Meier Tobler Group AG, anciennement Walter Meier AG, est une entreprise suisse spécialisée dans le secteur des technologies climatiques et de fabrication. Elle diversifie ses activités en quatre divisions commerciales : Humidification ; Climat ; Outils ; Solutions d'usinage. La division Humidification comprend les technologies de vaporisation, nébulisation et évaporation et fabrique des unités et systèmes d'humidification commerciaux et industriels sous les marques Condair, Nortec, Defensor, Nordmann, Draabe, JS Humidifiers et ML System. La division Climat comprend des produits, des conseils et des services dans le domaine du climat intérieur sous des marques tierces. La division Tools propose des produits d'outils et de machines dans les domaines du travail manuel du métal et du bois, ainsi que des équipements pour ateliers de réparation sous ses propres marques. La division Machining Solutions propose la planification, la programmation et l'installation de solutions CNC pour la production de pièces métalliques.

