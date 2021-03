Meier Tobler : 04.03.21 Publication Rapport de Gestion 2020.pdf (175 kB)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nebikon, le 4 mars 2021

Meier Tobler avec une nette reprise au second semestre 2020

▪ Chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 1,7 pour cent en dessous de l'exercice précédent, nette reprise au cours du second semestre

▪ EBITDA de CHF 24,6 millions (CHF 27,4 millions l'année précédente dans l'activité poursuivie)

▪ Bénéfice du groupe en hausse à CHF 3,9 millions (CHF 1,3 million l'année précédente dans l'activité poursuivie)

▪ Cash flow d'exploitation de CHF 31,0 millions (CHF 32,7 millions l'année précédente)

▪ Endettement net en baisse de CHF 48,4 millions à CHF 33,6 millions

Au cours de l'exercice 2020, Meier Tobler a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 487 millions, en baisse de 1,7 pour cent par rapport à l'exercice précédent (activité poursuivie, sans le secteur d'activité Keramikland abandonné). Grâce à un solide second semestre 2020 avec une croissance du chiffre d'affaires de 2,4 pour cent, il a été possible de rattraper presque entièrement la baisse de 6,3 pour cent du premier semestre et causée par le lockdown.

L'EBITDA de CHF 24,6 millions était inférieur à celui de l'année précédente (CHF 27,4 millions dans l'activité poursuivie). Bien que la baisse du bénéfice brut ait été compensée par une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles, la hausse des coûts des projets informatiques et l'augmentation des pertes sur créances irrécouvrables ont entraîné une baisse de l'EBITDA. La marge EBITDA a été de 5,0 pour cent (5,5 pour cent l'année précédente). L'EBIT s'élève à CHF 8,6 millions (CHF 11,0 millions l'année précédente dans l'activité poursuivie). Ce montant comprend l'amortissement annuel, sans effets sur les liquidités, du goodwill de CHF 10,3 millions résultant de la fusion de Walter Meier et de Tobler Haustechnik. La charge financière a été réduite de CHF 1,8 million grâce à la baisse significative de la dette nette. Il en résulte pour l'exercice 2020 un bénéfice du groupe de CHF 3,9 millions (2019 dans l'activité poursuivie : CHF 1,3 million).

Cours des affaires

La pandémie due au coronavirus a marqué l'exercice 2020. Au cours du premier semestre, des chantiers ont été arrêtés dans certains cantons et l'accès aux bâtiments a été restreint, de sorte que des livraisons et des interventions de maintenance n'ont pas été possibles ou ont dû être reportées. Des interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont conduit, dans certains cas, à une disponibilité limitée des produits. Au second semestre, la demande s'est redressée et il n'y a eu que des limitations ou des interruptions mineures dans la chaîne d'approvisionnement, malgré les nouvelles restrictions imposées et liées à la deuxième vague de coronavirus.

Dans le domaine du commerce, les formats Marché, Marché24, marché@work ainsi que la plate-forme d'e-commerce se sont développés solidement. Ils ont bénéficié des nombreuses initiatives lancées dans le domaine de la numérisation. Le service marché@work lancé il y a deux ans, avec lequel Meier Tobler met en place et gère, directement dans l'atelier du client, un «Marché en libre-service» dédié au matériel de montage et aux consommables, a suscité un vif intérêt. Le nombre de clients de marché@work a pu être multiplié par trois. Avec l'ouverture du Marché24 à Wallisellen en septembre 2020, le réseau Marché a été étendu à 47 sites. Il s'agit du premier magasin B2B ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Suisse. Meier Tobler a enregistré un taux de croissance à deux chiffres des ventes de sa boutique en ligne, leader de son secteur, en 2020.

L'activité de production de chaleur est restée sous pression en 2020. Toutefois, la reprise significative vers la fin de l'exercice incite à l'optimisme. Au quatrième trimestre 2020, les unités vendues ont été sensiblement plus élevées qu'au cours du même trimestre de l'année précédente. Cela démontre que les nombreuses mesures d'amélioration prises dans l'activité de production de chaleur commencent à porter leurs fruits. Ce secteur profite également de l'attractivité du marché de remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des pompes à chaleur de grande efficacité.

L'activité du service a enregistré de bons résultats au cours de l'exercice 2020, avec une augmentation à la fois du chiffre d'affaires et de la productivité.

Le service numérique de diagnostic en ligne des pompes à chaleur («smart-guard»), récompensé par l'Industry 4.0 Award en 2019, a été continuellement développé.

Au cours de l'exercice, l'activité des systèmes de climatisation a répondu aux attentes en matière de chiffres d'affaires et a clôturé au niveau de l'année précédente. Plusieurs grosses commandes ont été livrées au cours du second semestre de l'année, notamment des commandes importantes visant à équiper deux centres de calcul de Safe Host SA. À l'heure actuelle, il n'y a aucun signe de baisse liée à la pandémie dans les carnets de commande. Comme l'activité des systèmes de climatisation devrait vraisemblablement gagner en importance, Meier Tobler a décidé de gérer ce secteur sous forme d'unité d'affaires indépendante à partir de janvier 2021.

La planification du nouveau centre logistique d'Oberbuchsiten (SO) a progressé au cours de l'exercice sous revue. Si la planification et la procédure d'autorisation continuent à évoluer de manière optimale, la construction pourrait commencer dès cette année. L'exploitation pourrait alors commencer en 2023. Une transaction de vente et de cession-bail est prévue pour le financement du nouveau centre logistique, un appel d'offres correspondant est actuellement en cours. L'ancien centre logistique de Tobler à Däniken a été racheté dans le cadre d'un contrat de leasing à long terme en 2020, vendu à un investisseur et repris en location à court terme. Cela a donné à Meier Tobler une certaine flexibilité dans le temps en vue du déménagement prévu vers le nouveau centre logistique d'Oberbuchsiten. De plus, cette transaction a permis de réduire l'endettement net de près de CHF 26 millions.

Endettement net, Cash flow, capitaux propres

Meier Tobler a continué à générer un Cash flow d'exploitation élevé au cours de l'exercice 2020. Le flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles a été de CHF 31,0 millions (CHF 32,7 millions l'année précédente). Cela a permis une réduction significative supplémentaire de l'endettement net à CHF 33,6 millions (CHF 81,9 millions l'année précédente). Le ratio d'endettement net (endettement net divisé par l'EBITDA) a diminué fin 2020 à 1,4x (3,0x l'année précédente). Les capitaux propres se sont élevés à CHF 148,1 millions et le ratio de capitaux propres a augmenté pour atteindre 43,4 pour cent (37,3 pour cent l'année précédente).

Chiffres clés

en milliers de CHF 2020 2019 Variation en % Chiffre d'affaires 487 425 501 088 Domaine d'activité poursuivi 487 425 496 068 -1.7% Domaine d'activité abandonné - 5 020 EBITDA 24 586 29 169 Domaine d'activité poursuivi 24 586 27 360 -10.1% en % du chiffre d'affaires 5.0 5.5 Domaine d'activité abandonné - 1 809 EBIT 8 587 12 839 Domaine d'activité poursuivi 8 587 11 030 -22.1% en % du chiffre d'affaires net 1.8 2.2 Domaine d'activité abandonné - 1 809 Résultat du groupe 3 859 3 410 13.2% par action nominative en CHF (pondéré) 0.32 0.28 Domaine d'activité poursuivi 3 859 1 325 Domaine d'activité abandonné - 2 085 Cash flow issu de l'activité d'exploitation 31 029 32 658 -5.0% en milliers de CHF 31.12.2020 31.12.2019 Engagements financiers 67 201 110 276 dont hypothèques et crédit-bail immobilier - 26 447 Liquidités nettes -33 559 -81 919 Capitaux propres 148 081 144 577 en % du total du bilan 43.4 37.3 Effectif (postes à plein temps) 1 293 1 304

Personnel

En 2020, Meier Tobler a procédé à une analyse de l'égalité salariale et a fait examiner la structure des salaires dans l'entreprise en fonction de critères tels que la formation, l'expérience et l'ancienneté, le niveau de compétence et la position professionnelle. L'analyse n'a révélé que des écarts mineurs entre les salaires des collaborateurs féminins et masculins, qui se situent clairement dans la limite de tolérance de la Confédération. Meier Tobler dispose ainsi d'un système de management efficace permettant de garantir l'équité salariale pour ses collaborateurs.

Actionnariat

En mai 2020, l'actionnaire principal Silvan G.-R. Meier a acquis le paquet d'actions du deuxième plus grand actionnaire, le groupe de construction britannique Ferguson, et a simultanément accordé des droits de souscription à tous les actionnaires publics existants afin qu'ils puissent augmenter leur participation dans Meier Tobler à des conditions comparativement attractives. Près de 60 pour cent de tous les actionnaires publics ont fait usage de cette offre de droits de souscription. En conséquence, le flottant des actions Meier Tobler a augmenté de manière significative pour atteindre 43,5 pour cent.

Propositions à l'attention de l'Assemblée générale

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale de ne pas verser de dividendes pour l'exercice 2020. Les membres du Conseil d'Administration Silvan G.-R. Meier (en qualité de président), Heinz Roth, Heinz Wiedmer et Alexander Zschokke se représentent pour un nouveau mandat d'un an. En outre, le Conseil d'Administration propose diverses modifications des statuts afin de renforcer les droits de participation des actionnaires publics.

En raison de la situation particulière, l'Assemblée générale ordinaire de Meier Tobler Group SA aura lieu le 30 mars 2021, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Cela signifie que les actionnaires ne participeront pas sur place, mais pourront exercer leurs droits comme d'habitude par l'intermédiaire du représentant indépendant.

Perspectives

En collaboration avec le nouveau CEO Roger Basler, le Conseil d'Administration a révisé la stratégie de l'entreprise à l'automne 2020. En se concentrant clairement sur quatre secteurs d'activité (commerce, production de chaleur, service, systèmes de climatisation) et en optimisant la structure des coûts, Meier Tobler vise à accroître sa rentabilité et à développer

sa position sur le marché. Cet objectif doit être atteint notamment par l'exploitation de la forte position commerciale des concepts de Marché, de la boutique en ligne et de la logistique «de premier rang», ainsi que par la numérisation de l'activité de service et le redressement de la production de chaleur. Grâce à la mise en œuvre cohérente de la stratégie, une marge EBITDA d'au moins 8 pour cent et une distribution de dividendes stable et durable sont visées à moyen terme.

Compte tenu de la pandémie en cours, la marche des affaires est difficile à estimer pour 2021. En supposant que la conjoncture dans le bâtiment reste stable (et en particulier qu'il n'y ait pas de restrictions dans le secteur du bâtiment), Meier Tobler vise à réaliser pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente et une augmentation des bénéfices au niveau de l'EBITDA et du bénéfice du groupe.

Dans ces conditions, rien ne devrait s'opposer à une reprise de la distribution de dividendes à l'occasion de l'Assemblée générale de 2022.

Renseignement complémentaire

Dates à retenir

4 mars 2021 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2020 30 mars 2021 Assemblée générale 19 août 2021 Résultat semestriel 2021

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse. L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui environ 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

Ce communiqué de presse ainsi que le rapport de gestion 2020 sont disponibles sur meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias.

