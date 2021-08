Meier Tobler renoue avec les bénéfices, prudence pour la suite

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Meier Tobler a rebondi sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par une accélération des ventes. En raison des goulets d'étranglements au niveau de l'approvisionnement, le groupe lucernois s'attend à un repli des recettes et de la rentabilité au second semestre.

Le chiffre d'affaires net s'est accru de 8,2% sur un an à 240,1 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, grâce à une accélération dans tous les secteurs d'activité, a précisé Meier Tobler jeudi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a renoué avec les chiffres positifs à 5,99 millions de francs suisses, après une perte opérationnelle de 0,6 million un an plus tôt. La marge afférente a du coup progressé à 2,5%, contre -0,3%.

Meier Tobler a inscrit sur la période un bénéfice net de 3,7 millions de francs suisses, rebondissant fortement après une perte nette de 2,7 millions au premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires se situe dans le cadre des prévisions formulées par les deux analystes consultés par AWP, l'Ebit et le bénéfice net les manquent cependant clairement.

Malgré le repli attendu en seconde partie d'année des ventes et de la rentabilité, la direction estime être en mesure de reprendre le versement d'un dividende lors de l'assemblée générale de 2022. Jusqu'à présent, la société s'attendait à dégager des recettes stables et une rentabilité en hausse pour l'ensemble de 2021.

A moyen terme, Meier Tobler vise une marge opérationnelle brute (Ebitda) "d'au moins" 8% et une rétribution des actionnaires "stable et durable".

al/fr