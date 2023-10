Meihua International Medical Technologies Co Ltd est un fabricant de consommables médicaux. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de filiales et se concentre sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente de dispositifs médicaux jetables de classe I, II et III. Les produits de la société comprennent des produits fabriqués par elle-même et des produits externalisés. Les dispositifs médicaux jetables de classe I de la société comprennent principalement des films radiographiques médicaux jetables, des films secs médicaux, des imageurs laser secs, des bandages de gaze, des gants d'examen, des matériaux d'emballage et des conteneurs pharmaceutiques, etc. Les dispositifs médicaux jetables de classe II, tels que les trousses d'anesthésie complètes jetables, les brosses médicales, les trousses d'examen de la femme, les trousses de cathétérisme urétral, les trousses d'examen gynécologique, les intubations endotrachéales, les masques médicaux, les sacs anaux et les tubes d'aspiration, etc. Dispositifs médicaux jetables de classe III, tels que les pompes à perfusion jetables, les kits de ponction pour anesthésie, les pompes électroniques, etc.